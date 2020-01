VIDÉO | Chutes, pub douteuse et voix off: quand Quotidien se moque de Miss Belgique

L’émission Quotidien n’a pas épargné Miss Belgique. Entre la coiffure de David Jeanmotte et les chutes des candidates, le concours de beauté a bien fait rire Yann Barthès et ses chroniqueurs.

Miss Belgique en voit déjà de toutes les couleurs dans notre pays mais, même en France, on se moque du programme. Dans l’émission Quotidien de lundi soir sur TMC, Yann Barthès et ses collègues n’ont pas manqué d’épingler l’amateurisme du concours de beauté belge.

Dans la séquence «Lundi Transpi», le chroniqueur Étienne Carbonnier a relevé les nombreux couacs de la cérémonie. Il s’est d’abord amusé d’une publicité diffusée sur RTL Play, diffuseur du concours en Wallonie, où l’on pouvait voir... un couple d’octogénaires nus.

Les présentations des candidates, leurs discours et leur démarche, comparée à celle des personnages de GTA, ont également suscité l’hilarité sur le plateau de Quotidien. Même topo pour la voix off qui présentait les Miss. Morceaux choisis: «Son hobby, le golf avec son pépé», «Sa créativité s’épanouit dans sa spécialité: les ongles».

Le soutien-gorge de la grande gagnante en vedette

Les nombreuses chutes ne sont pas non plus passées inaperçues et plus particulièrement celle de la grande gagnante Celine Van Ouytsel. Le soutien-gorge tombé lors de sa chute (et resté au sol pendant le passage des candidates suivantes) a bien fait rire les chroniqueurs.

Et ce n’est pas fini puisque Etienne Carbonnier aussi s’est gentiment moqué du choix musical de l’émission: «Ils ont réussi à dégoter le mec qui a traduit Despacito en français. Un vrai petit prodige de la rime...»

Et évidemment, comme l’année dernière, la troupe de Yannn Barthès n’a pas manqué de pointer la ressemblance entre David Jeanmotte et le présentateur de Hunger Games.