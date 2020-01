Soulier d’or: vous votez Mbokani

Le lauréat du Soulier d’or 2019 sera désigné ce mercredi soir. Comme chaque année, L’Avenir a lancé un sondage qui permet aux internautes de se glisser dans la peau des votants à l’élection du Soulier d’or.

Au moment d’écrire ces lignes, our la première partie de 2019 (janvier-juin), Vanaken et Mbokani ont récolté le même pourcentage des votes (17%). Ils devancent Trossard (12%), Marin et Malinovskyi (10%).

Par contre, au deuxième tour des votes (juin-décembre), c’est l’attaquant de l’Antwerp qui sort du lot (23%) devant Mignolet (16%), Bastien et Vanaken (11%) suivi du duo Vormer – Chadli (9%).

Au cumul, vous avez donc plébiscité Mbokani.

+ Vous pouvez toujours voter sur ce lien

