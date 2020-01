Ils ont été bourgmestres. Depuis un an, c’est fini. Comment le vivent-ils? Premier épisode de notre série couvrant nos éditions Namur, Basse Sambre et Entre-Sambre-et-Meuse. À Ciney, il avait reconquis le pouvoir en 2012, il l’a de nouveau perdu en 2018 et surprise, Jean Marie Cheffert l’annonce: «Je compte bien reprendre le mayorat de Ciney». En 2024.