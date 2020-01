«Boire et faire du cross, ce n’est pas une bonne combinaison», confie Laurens Sweeck

Après avoir décroché son premier titre de champion de Belgique de cyclocross chez les élites, dimanche, Laurens Sweeck a à peine dormi.

Lundi, le tout frais champion de Belgique constituait l’attraction principale du cross d’Otegem, où il étrennait son maillot tricolore. Sweeck a un moment mené la course, mais a fini par reculer, notamment après une chute, et a terminé 11e.

«J’en ai vraiment bavé pendant tout le cross. Je n’ai jamais bu de bière la veille d’une course. Eh bien j’ai appris la leçon maintenant. Je ne vais plus jamais faire ça. Je me suis senti mal pendant la course», a soupiré Sweeck. «J’ai des maux d’estomac. Boire et faire du cross, ce n’est pas une bonne combinaison. J’ai quand même montré mon nouveau maillot plusieurs fois. J’ai commis une erreur quand Mathieu van der Poel est arrivé. Une nuit courte a fait que je n’étais pas vraiment au top au départ à Otegem.»

A la mi-course, Sweeck est entré en collision avec son équipier Eli Iserbyt. «Il a glissé soudainement. Je n’ai pas pu l’éviter car j’étais trop près et j’ai roulé sur sa roue. Cela arrive dans le cyclocross. Il fallait bien faire quelque chose pour le premier cross avec le maillot tricolore», a conclu le champion de Belgique.

Les classements du Weversmisdagcross, lundi à Otegem:

Messieurs élites et espoirs: (29 engagés)

1. Mathieu van der Poel (P-B/Alpecin-Fenix) en 1h00: 27

2. Tim Merlier à 0:40

3. Gianni Vermeersch 0:51

4. Eli Iserbyt 0:56

5. Toon Aerts 1:10; 6. Jim Aernouts 1:16; 7. Wietse Bosmans 1:27; 8. Thijs Aerts 1:50; 9. David van der Poel (P-B) 1:53; 10. Nicolas Cleppe 1:54; 11. Laurens Sweeck 2:40; 12. Yentl Bekaert 3:18; 13. Dieter Vanthourenhout 4:17; 14. Diether Sweeck; 15. Berne Vankeirsbilck 4:57; 16. Kenneth Van Compernolle 5:21; 17. Brannan Fix (USA) 5:37; 18. Robin Alderweireld à 1 tour; 19. Nicolas De Smet à 2 tours; 20. Maxim Vanluchene; 21. Hendrik Sweeck; 22. Andres Verdonck; 23. Dario Tielen; 24. Yoni De Bock; ¿; 27. Jelle De Bock à 4 tours

Dames élites: (24 engagées)

1. Alicia Franck (Experza) en 47: 32

2. Ellen Van Loy à 0:16

3. Anna Kay (G-B)

4. Christine Majerus (Lux)

5. Manon Bakker (Ned) 0:28; 6. Marion Norbert Riberolle (Fra) 0:34; 7. Geerte Hoeke (P-B) 0:46; 8. Aniek van Alphen (P-B) 0:48; 9. Karen Verhestraeten 0:51; 10. Loes Sels 1:00; ¿; 12. Kim Van De Steene 2:08; 13. Joyce Vanderbeken 2:16; 16. Julie Brouwers 6:03; 17. Meg De Bruyne 6:40; 19. Jolien Verschueren à 2 tours; 20. Nele De Vos; 21. Aurelie Vermeir