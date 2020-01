«Megxit»: Elizabeth II s’accorde avec Harry et Meghan sur une «période de transition»

Suite au scandale de l’affaire désormais baptisée «Megxit», une réunion de famille s’est tenue entre à Sandringham, résidence de la reine Elizabeth II

Elizabeth II a entendu le désir d’indépendance du prince Harry et de Meghan. La reine et la famille royale se sont accordés lundi sur une «période de transition» permettant au prince Harry et à son épouse Meghan de se mettre en retrait, pendant laquelle ils vivront entre le Royaume-Uni et le Canada, a-t-elle annoncé dans un communiqué.

La souveraine de 93 ans dit «soutenir entièrement» le choix du couple princier et a demandé que les décisions finales soient trouvées «dans les jours qui viennent», soulignant qu’il restait «du travail à accomplir» sur ces questions «complexes», est-il précisé.

Le couple princier a annoncé mercredi soir qu’il voulait s’installer une partie de l’année en Amérique du Nord et prendre son «indépendance financière», après s’être épanché sur ses difficultés à vivre sous la pression médiatique de tabloïds impitoyables.

L’ancienne actrice américaine a vécu au Canada lorsqu’elle jouait dans la série «Suits». Le couple y a passé les fêtes de Noël et est réapparu publiquement au Royaume-Uni lundi pour une visite à la Maison du Canada à Londres.

Selon le Daily Mail, Meghan rejoint au Canada son fils Archie, âgé de huit mois, qui y était resté.

Il est question que le prince Harry, sixième dans l’ordre de succession au trône, les rejoigne rapidement, selon la même source.

L’annonce de la mise en retrait du duc et de la duchesse de Sussex, sans concertation avec le reste de la famille, a mis le Royaume-Uni en émoi et ouvre une nouvelle crise au sein de la famille royale.

