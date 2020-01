VDB «presque à 100%», Sambi Lokonga chambré: le stage des Mauves sous l’œil de Saelemaekers

Alexis Saelemaekers s’est transformé en reporter d’un jour pour nous faire vivre de l’intérieur le stage espagnol du Sporting d’Anderlecht.

Malgré une saison plus que décevante, l’ambiance semble au beau fixe au Sporting d’Anderlecht, comme en atteste cette vidéo réalisée en marge du camp d’entraînement espagnol des Mauves. Et pour cause, Alexis Saelemaekers s’est équipé d’une caméra pour nous faire vivre les coulisses de leur dernière journée de stage.

Après une partie de Uno dans le bus avec Makarenko, Vlap, Zulj et Van Crombrugge, le jeune arrière droit du Sporting n’a pas hésité à taquiner ses partenaires pour les besoins de la vidéo.

Entre un faux selfie avec Chadli et les nombreuses plaisanteries envers son compagnon de chambre Albert Sambi Lokonga, Saelemaekers n’a épargné personne. Au point de recevoir un doigt d’honneur (amical) de la part de Samir Nasri.