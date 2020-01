VIDÉO | «À côté de toi», le nouvel hymne des Enfoirés

Alors qu’ils s’apprêtent à jouer leur nouveau spectacle à Paris, les Enfoirés ont divulgué leur nouveau single ce lundi. Son titre: À côté de toi.

Le nouvel hymne a été écrit par le duo Boulevard des airs, découvert chez nous en 2015 grâce à son album et sa chanson Bruxelles, et Tibz, qui s’est fait connaître en 2017 grâce au single Nation.

Le style musical est identifiable dès les premières notes. Quant aux paroles, un peu décevantes, elles évoquent évidemment la solidarité et la fraternité. «Sans la nuit pas de matin. Sans la pluie pas de beaux jours. Tu me dis c’est un peu loin. Mais je dis pas si on court. Si tu me tiens la main, eh ben eh ben ouais, tu me tiens la main. Moi je veux rester là, à côté de toi, à côté de toi…»

Parmi les chanteurs qui ont participé à l’enregistrement, on reconnaît Christophe Maé, Amel Bent, Julien Clerc, Slimane…

Le concert de l’édition 2020 s’intitulera Le Pari(s) des Enfoirés. Les représentations auront lieu à l’AccorHotels Arena, entre le 15 et le 20 janvier. La diffusion du spectacle devrait avoir lieu comme d’habitude dans le courant du mois de mars, sur TF1.

Cette édition marque les 30 ans de la troupe.