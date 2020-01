Liège: la nouvelle piscine de Jonfosse sera gratuite ce week-end

Longtemps attendue, la nouvelle piscine de Jonfosse ouvrira officiellement ce samedi. Pour l’occasion, son accès sera gratuit durant tout le week-end.

Après trois ans de travaux, pour un budget de plus de 16 millions d’euros, la piscine de Jonfosse, située rue Lambert Lebègue, sera enfin ouverte au grand public ce samedi après son inauguration officielle par les autorités communales. Avec un cadeau pour les Liégeois: sa gratuité durant l’après-midi du samedi (dès 14h) et durant la journée de dimanche (de 9h à 17h).

La situation était particulièrement problématique depuis le début des années 2000 et la fermeture des Bains de la Sauvenière, entre-temps transformés en Cité Miroir. Un projet de centre aquatique avait vu le jour dans la foulée, à deux pas de la gare de Jonfosse. Il a connu son lot de contretemps, mais il est à présent bel et bien sorti de terre. Mais, surtout opérationnel.

Ce nouveau centre aquatique comprendra une dimension sociale, avec la mise à disposition de bains publics. Ville de Liège

Le retour des bains publics pour un public précarisé

La nouvelle piscine de Jonfosse comporte deux bassins, dont un d’apprentissage, une lagune de jeux pour les plus petits, un espace détente, et une cafétéria. À l’instar des anciens Bains de la Sauvenière, ce nouveau centre aquatique comprendra une dimension sociale, avec la mise à disposition de bains publics (8 douches et 6 salles de bains) pour un public précarisé.

Après ces deux jours de gratuité, les nouveaux tarifs entreront en vigueur. Les nageurs liégeois devront débourser 2,5€ pour profiter de ces nouvelles installations. Pour les non-Liégeois, le tarif sera majoré d’un euro. Pour les enfants jusque 18 ans, le prix sera par contre identique: 1,5€.

Environ 160 000 personnes devraient fréquenter annuellement les lieux. Ville de Liège

160 000 nageurs attendus par an

Environ 160 000 personnes devraient fréquenter annuellement les lieux, dont 40 000 élèves et près de 15 000 membres de clubs sportifs. Un système anti-noyade, composé de quatorze caméras sous-marines capables de détecter tout incident, a été installé. L’infrastructure est accessible aux personnes à mobilité réduite et aux personnes souffrant de déficiences visuelles et auditives.