Une Belge aux Oscars 2020

Le court-métrage belge Une sœur de Delphine Girard est sélectionné aux Oscars 2020 qui se tiendront le 9 février à Los Angeles.

La Belgique reste dans la course aux Oscars. Une sœur de la Belge Delphine Girard va concourir le 9 février prochain pour le trophée du meilleur court-métrage en prises de vues réelles. Ce thriller psychologique porté par Veerle Baetens, Selma Alaoui et Guillaume Duhesme devra s’imposer face à quatre autres films: Brotherhood, Nefta Football Club, The Neighbor’s Window et Saria. Produit par Versus Production en collaboration avec la RTBF, Une sœur a également reçu le soutien du Centre du cinéma et de l’audiovisuel, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et du tax shelter.

Diplômée de l’INSAS, Delphine Girard réalise avec Une sœur son troisième court-métrage après Monstre (2014) et Caverne (2016). La réalisatrice planche sur son premier long-métrage et sa première série, dont la coautrice n’est autre que Veerle Baetens.

Le seul représentant

Il s’agit de la seule nomination de la Belgique. L’autre court-métrage belge présélectionné, Les petites mains de Rémi Allier n’a pas été sélectionné. Quant à Nuestras Madres de César Diaz, il n’a pas passé l’épreuve de la «short list» pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère.