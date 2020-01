Le best of foot local: Logan Bailly se retourne trois fois, lobs et corner direct, 127 km pour rien

Un but d’anthologie? Un résultat historique? Une anecdote insolite? Chaque lundi, L’Avenir décortique l’actualité du foot régional.

Le tour des régions du foot local promet toujours son lot de surprises. Cette semaine ne déroge pas à la règle avec pas mal d’actions qui valent le détour pour un week-end dédié à la reprise dans les différents championnats amateurs.

1. Logan Bailly en prend trois pour ses débuts à Namur

Ex-international belge, Logan Bailly a posé ses valises à l’UR Namur, en D2 Amateurs. Sa première avec les Merles n’a pas été des plus réjouissantes. Bien trop statique sur sa ligne de but, le portier de 34 ans s’est retourné à trois reprises sur la pelouse de Rebecq (3-0).

«Il y a encore du boulot car cela faisait presque une saison que je n’avais pas joué et je n’ai suivi que cinq entrainements», s’est justifié l’ancien gardien des Diables Rouges.

2. Les ballons rebecquois n’ont pas digéré les fêtes

Si Logan Bailly avait cherché une excuse pour expliquer les trois buts encaissés, il aurait pu s’en prendre aux ballons de Rebecq. Ceux-ci n’ont visiblement pas digéré les fêtes et ont dû être regonflés à la hâte avant le coup d’envoi de la rencontre.

Les 22 acteurs ont dû attendre une vingtaine de minutes avant de jouer avec un ballon digne de ce nom.

3. Le lob était à la mode en D3B Amateurs

Huy peut se frotter les mains. Le club de D3B Amateurs semble avoir tapé dans le mille en transférant Kitoko. Profitant que le gardien adverse s’était un peu trop avancé, le médian passé par Tamines, Couvin, Châtelet, Namur et Quevy-Mons a décoché un magnifique lob depuis le milieu de terrain.

Dans la même série, Simon De Bona a montré qu’on pouvait être le héros d’un match en venant du banc. L’attaquant d’Oppagne a inscrit trois buts en 25 minutes dont un lob des 35 m qui a mystifié la défense et le gardien d’Aywaille.

4. 127 kilomètres... pour ne pas jouer

Le football ne se jouait pas qu’en extérieur ce week-end. Les parquets de futsal ont également chauffé... sauf du côté de Loyers. Après un long déplacement de 127 kilomètres, les filles de l’Union Arlon devaient normalement y affronter Loyers vendredi soir en Coupe de Belgique mais l’arbitre en a décidé autrement.

La raison? Les Arlonaises sont arrivées en retard et le referee n’a pas voulu décaler le coup d’envoi car il devait siffler un deuxième match dans la foulée.

5. Un corner direct relance le match

Mené 1-0 sur la pelouse de Pâturages, Hornu peut bien remercier Savio Carruana. Alors que tout le monde était agglutiné au premier poteau, le joueur du club de P1 Hainaut a relancé les siens en inscrivant un corner direct au second poteau. Hornu s’est finalement imposé 1 but à 2.

6. Pas entraîné à cause des examens, il plante un quadruplé

En P1 namuroise, Nismes recevait l’équipe en forme de Chevetogne. Et le dauphin de Tamines s’est effondré face à un Julien Dessart des grands soirs. En 50 minutes, l’attaquant a inscrit quatre buts, plus que ce qu’il n’avait marqué jusqu’alors cette saison (3).

Une prouesse encore plus incroyable quand on sait qu’il a loupé les entraînements de la semaine. «C’est mon premier quadruplé et il fait d’autant plus plaisir que je ne me suis pas entraîné cette semaine car je suis en examens.»

7. Un flop du mercato prend une voiture du club et la rend abîmée

Prêté depuis le mois d’août par Breda (D2 hollandaise), Anouar Kali a vite disparu de la circulation à Virton. Arrivé blessé, le joueur marocain est reparti en Hollande avec une voiture du club... qu’il a endommagée.

En plein désaccord avec le club batave, le club gaumais persiste et signe: «Il est hors de question qu’on paie quoi que ce soit», a déclaré le boss virtonais Alex Hayes. Cela a le mérite d’être clair!

8. Blessé, le gardien se retrouve derrière la caméra

En D2 Amateurs, Stockey et les Francs Borains se sont quittés dos à dos ce week-end (1-1). Et en l’absence du préposé à la caméra, c’est le portier David Rico-Garcia qui s’est posté en haut des tribunes pour filmer la rencontre.

Peut-être une reconversion en vue pour le portier et capitaine de Stockay, absent des terrains pour de longues semaines à cause d’une blessure au doigt et qui a profité des fêtes de fin d’année pour annoncer son départ des Stockalis à l’issue de la saison.

9. Sans gardienne de formation, elles en prennent 16

La raclée de la semaine est à mettre à l’actif de Perwez, en D2 féminine. En l’absence de leur gardienne, les joueurs de Perwez ont dû la remplacer par une joueuse de champ.

Elles ont tenu 25 minutes avant de s’effondrer sur le terrain de Westerlo. «Malgré le bon match de notre gardienne, qui n’avait jamais joué au goal, chaque frappe adverse était dangereuse», constatait leur coach à l’issue du match.