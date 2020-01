Charleroi: avis de recherche pour un couple disparu depuis près de 20 jours

Shujaat Yawary et Kauhsar Hussain ont été vus pour la dernière fois le 26 décembre à Charleroi. Le véhicule du couple belge d’origine afghane a été découvert à l’abandon à la rue de Montigny à Charleroi.

La police fédérale a lancé ce lundi un avis de recherche à la suite de la disparition de Shujaat Yawary et Kauhsar Hussain, qui ont été vus pour la dernière fois le 26 décembre dernier à Charleroi. Le véhicule du couple belge d’origine afghane a été découvert à l’abandon à la rue de Montigny à Charleroi.

Le jeudi 26 décembre 2019, entre 00h00 et 6h, Shujaat Yawary, 40 ans, et Kauhsar Hussain, 38 ans, ont quitté leur domicile situé rue de la station à Carnières en laissant derrière eux leurs six enfants.

Leur véhicule, une VW Transporteur blanche immatriculée 1-CNZ-869, a été retrouvé sur le site désaffecté d’Inter-Béton rue de Montigny à Charleroi, à proximité de La Sambre.

Il est demandé aux personnes ayant vu le couple ou ayant des informations à propos de cette disparition de prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300. Tout témoignage pouvant aider à retrouver Shujaat Yawary et/ou Kauhsar Hussain peut également être envoyé à l’adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.