Un test rapide et accessible du VIH; une mystérieuse bible; Vercauteren «ajuste simplement la philosophie de Kompany»... Voici une sélection de dix articles pour nos abonnés à ne pas manquer ce lundi 13 janvier.

1 Un test rapide et accessible du VIH

Trois nouveaux diagnostics de VIH par jour en Belgique. À Verviers, le centre FPS va proposer un dépistage rapide.

Interview.

+ Plus d’infos ici

2 Une mystérieuse bible

Le curé de Remicourt a découvert par hasard une bible de 1742. Avec l’aide d’experts, Julien Moës a retracé une partie de son histoire.

Sur son bureau, le livre ne paye pas de mine. Il est imposant, certes. Mais rien sur son épaisse couverture en cuir usé n’en dévoile le précieux contenu.

«Il y a un an, une dame de Pousset m’a contacté pour me donner un vieux missel que son mari souhaitait jeter, se rappelle le curé Étienne Van Den Peereboom. Des missels, nos armoires en débordent, mais j’y suis quand même allé, pour faire plaisir, poursuit-il, mystérieux. Et là, stupéfaction: je tombe sur une bible! Sur une des pages, une date, 1742, et un lieu, Amsterdam.»

+ Une époque charnière

3 Vercauteren (Anderlecht): «J’ajuste simplement la philosophie de Kompany»

C’est un Frankie Vercauteren globalement satisfait de ce qu’il a vu durant une semaine sous le soleil espagnol, qui a quitté San Pedro del Pinatar, ce dimanche, pour rejoindre Bruxelles. Conscient que les soucis et les lacunes de son groupe demeurent, l’entraîneur anderlechtois s’efforce de rester serein et de croire en des lendemains plus sereins.

Interview.

+ « À certains moments, nous devons fermer les portes pour mieux travailler

4 Un différend familial, des arrestations et des armes découvertes

La police est intervenue ce dimanche soir à la route de Hannut, à Bouge (Namur). La chaussée a été coupée à la circulation durant près de deux heures. Au départ, un différend familial assez chaud.

À l’arrivée, plusieurs privations de liberté et des armes découvertes.

+ « Les mains en l’air ! Sortez du bâtiment les mains en l’air ou c’est mes collègues qui viennent vous chercher »

5 Pondrôme: une Gedinnoise et son bébé dans un état critique, des circonstances particulières

Samedi, peu après 16h, un accident impliquant trois véhicules s’est déroulé à la sortie de Beauraing, vers Pondrôme.

Une collision en chaîne s’est produite.

Un bébé a dû être réanimé à plusieurs reprises avant d’être transporté, en état de mort cérébrale, au CHU de Liège, via l’hélicoptère médicalisé de Bra-sur-Lienne.

Les circonstances de ce terrible accident semblent particulières.

+ Plus d’infos ici

6 Étonnante reconversion: du droit à… l’e-commerce pour parachutistes

Rien, a priori, ne prédestinait Maryse Lessire, juriste de formation, à faire du vol en soufflerie et accessoirement du parachutisme. Pas davantage, d’ailleurs, à créer un commerce en ligne issu directement de ce sport et de ses dérivés parfois qualifiés d’«extrêmes».

+ Exclusivité belge

7 Charleroi prêt pour jouer deux fois les play-off 1

À moitié pour plaisanter, et avec l’humilité qui le caractérise, le Sporting dit s’apprêter à disputer deux fois les play-off 1 dans les prochains mois. Après le déplacement de samedi à Eupen, son calendrier jusqu’à la mi-mars lui inflige en effet un terrible enchaînement: Malines, Bruges (2x), Genk, Zulte, Antwerp, Standard, Gand et Courtrai. Une perspective très excitante (un peu risquée, aussi) qui doit permettre aux Carolos de valider leur billet pour les play-off 1, les vrais. Ceux qui comptent.

Si un tel calendrier pourrait tétaniser certaines équipes, à Charleroi, la sérénité et l’union règnent actuellement. Au grand plaisir d’un Karim Belhocine ouvert et posé à l’heure de dresser le bilan de la semaine de stage en Espagne.

+ Plus d’infos ici

8 Standard: qui va prendre le relais d’Emond?

En panne d’efficacité offensive en fin d’année, les Rouches ont tourné la page Emond, durant leur semaine en Andalousie. Leur meilleur marqueur parti mardi, c’est Çop, Oulare et Avenatti qui doivent prendre le relais. Avec un but chacun, les trois avants restant ne se sont pas montrés «goleadors», en première moitié de saison.

+ Sa n’est pas une option

9 Bai Kamara Jr, entre Bruxelles et Sierra Leone

Avec ses parents diplomates, Bai Kamara Jr a vécu plusieurs années au Royaume-Uni. Il y écoute les groupes phares de l’époque, les Stones, les Kinks. «Mais j’étais plutôt hors de la mouvance commerciale, j’écoutais Lou Reed, ZZ Top, Prince, Sade.» En Sierra Leone, on captait une émission appelée Top of the Pop et son oncle lui faisait découvrir Marvin Gaye. «J’avais reçu une guitare pour mes dix-sept ans et je m’étais mis à essayer de composer des chansons, mais il n’était pas question de devenir professionnel.»

Une étape majeure sera le déménagement de la famille dans la capitale belge.

Rencontre.

+ Plus d’infos ici

10 L’impossible reniement d’une «patriote»: plongée au cœur de l’URSS

Prix du Premier roman étranger, «Les patriotes» de Sana Krasikov est une plongée glaçante au cœur de l’URSS dans les pas d’une idéaliste.

+ Plus d’infos ici