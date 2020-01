Des coussins pour réduire la vitesse en la rue Aloïs Den Reep

Ce lundi matin, des ouvriers ont placé deux coussins ralentisseurs sur la voirie du centre-ville, là où les fangios se lâchent allègrement.

Le soir du 25 décembre dernier dans la rue menant à la place de la Justice. EdA Ce lundi matin, des ouvriers ont placé deux coussins ralentisseurs en la rue Aloïs Den Reep. La prise de vitesse insouciante en cette artère longiligne n’est pas rare au point qu’elle fut le théâtre d’un accident dramatique, fin 2019: une dame est toujours dans le coma après avoir été percutée et traînée sur plusieurs dizaines de mètres... Une demoiselle s’était aussi retrouvée avec sa voiture sur le toit, au milieu de la rue, le soir du 25 décembre, causant de nombreux dégâts matériels à plusieurs autres véhicules.

Une disposition qui prend du temps

Ce n’est cependant pas cette dramatique loi des séries récente qui a poussé la Ville à prendre des dispositions. Le placement de cette infrastructure routière a nécessité une longue procédure comme la détaille Marie-Hélène Vanelstraete, échevine de la Mobilité, de la Sécurité routière et des Travaux voiries: «Il y a toujours eu beaucoup de vitesse dans la rue Aloïs Den Reep et nous avons donc mené une réflexion. Concrétiser ce type d’aménagement prend du temps car il ne suffit pas simplement de placer ces coussins. Il y a plusieurs étapes à respecter: la commission Sécurité routière de la Ville a émis l’idée de ce projet qui est ensuite passée au collège communal afin d’être validé.

Un responsable des infrastructures routières à la Région est ensuite venu voir sur place l’aménagement envisagé afin de valider le projet.

Cette adaptation sur la voirie a aussi nécessité de prendre un règlement complémentaire de police.

«En plus d’être installés à une certaine distance des carrefours, on les a aussi placés là où ils seraient le moins gênants, comme à hauteur de garages.»

«La veille du dramatique accident, les riverains ont reçu un courrier les prévenant de l’arrivée imminente de ces coussins. L’occasion de recueillir leurs éventuelles idées complémentaires ou leurs réflexions avant la concrétisation de l’installation lorsque la météo le permet, ce qui est le cas, ce lundi. Vous le voyez, cela prend du temps et on croise les doigts aujourd’hui pour qu’il n’y ait plus d’accidents graves».