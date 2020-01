Un nouveau logo pour Seneffe

La commune de Seneffe s’offre une nouvelle identité visuelle.

Pour bien des communes, le blason est passé de mode en termes de représentation et adopter un logo plus moderne semble dans l’air du temps. En témoigne Seneffe, nouvelle commune à avoir adopté une nouvelle image. Dans son nouveau logo dévoilé il y a quelques jours, un «5» se dessine dans le S de Seneffe, en référence aux cinq villages fusionnés qui forment la commune.

Un logo qui souligne la cohésion entre les différents villages, et qui a été choisi au terme d’un concours, lancé en mai 2019 et auquel une trentaine de candidats ont pris part. Le public a pu voter pour ses réalisations préférées et les cinq qui rencontrèrent le plus de suffrages ont été retenues par un jury, chargé de sélectionner le gagnant.

L’heureux gagnant connaissait plutôt bien son sujet puisqu’il s’agit du graphiste de l’administration seneffoise, Laurent Kibonge. Mais inutile de crier au favoritisme: les propositions soumises au jury étaient anonymes. Sa proposition a été plébiscitée car elle met en avant les cinq villages de l’entité, une des consignes du cahier des charges.

Quant aux couleurs, vert et bleu turquoise, elles renvoient au caractère rural et fluvial de la commune. Coïncidence: ce sont aussi les couleurs des partis au pouvoir dans cette commune, dominée par le PS jusqu’en 2012.

Le nouveau logo s’assortira d’une nouvelle charte graphique et sera décliné sur les différents supports administratifs. La volonté est de le rendre plus visible que ne l’était l’ancien logo et de la sorte renforcer la cohésion entre les villages de l’entité. Quant au gagnant, il a été récompensé par un bon d’achat de 500 euros.