VIDÉOS | Valverde s’excuse pour son sacrifice face à l’Atletico, Simeone se montre fair-play

En séchant Morata par-derrière, Valverde a sauvé le Real en finale de la Supercoupe d’Espagne ce dimanche. Son sacrifice a été salué par les fans madrilènes et par... le coach de l’Atletico.

C’est le tournant de la finale de Supercoupe d’Espagne opposant le Real et l’Atletico ce dimanche, en Arabie Saoudite. Incapables de se départager au bout des 90 minutes, les deux équipes n’ont pas pu éviter les prolongations. À la 115e minute, Alvaro Morata a profité d’un contre rondement mené pour filer seul vers le but de Thibaut Courtois. C’est alors que Federico Valverde a surgi pour le faucher par-derrière.

You've got to start wondering who is going to replace the talismanic Sergio Ramos at Real Madrid when he ret... Oh.. Oh wow. Federico Valverde.pic.twitter.com/2TKbX0Dcc2