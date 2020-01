Fortes pluies et chutes de neige au Pakistan et en Afghanistan: une trentaine de morts

Près de 30 personnes ont été tuées au Pakistan et en Afghanistan par des tempêtes de neige et de fortes pluies. La vie quotidienne tourne actuellement au ralenti en raison de routes bloquées et de vols annulés.

Au moins 20 personnes ont été tuées dans plusieurs incidents dans la province du Balouchistan, dans le sud-ouest du Pakistan, causés par deux jours de fortes chutes de neige et de pluie, selon le chef local des services d’urgences, Imran Zarkoon. Des milliers de personnes ont été bloquées dans des zones montagneuses reculées près de la frontière afghane, après que les routes ont été bloquées par une épaisse couche de neige.

Par ailleurs, au moins sept personnes ont été tuées en raison des intempéries depuis dimanche dans plusieurs régions du sud-est de l’Afghanistan, a affirmé un porte-parole de l’agence de gestion des catastrophes.

A l’aéroport international de Quetta, au Pakistan, les opérations aériennes ont été arrêtées, selon l’autorité de l’aviation civile. L’administration provinciale a déclaré l’état d’urgence dans les zones les plus touchées. Les services météorologiques ont prédit que la situation climatique actuelle pourrait se poursuivre jusqu’à la semaine prochaine.