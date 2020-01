VIDÉO | Pâturages - Hornu: Le corner rentrant de Carruana

Pâturages - Hornu 1-2

Buts: Selcuk Alageyik (0-1, 6'), Savio Carruana (1-1, 36'), Luca Marro (1-2, 66').

Ce sont les visiteurs qui prennent rapidement les commandes, après à peine six minutes de jeu. Sur une longue rentrée en touche du capitaine Cédric Arena, Alageyik se charge d'ouvrir la marque en reprenant directement le ballon du droit, imparable pour le portier local. Une demi-heure plus tard, Pâturages revient au score grâce à Carruana. Comme lors du but d'Hornu, le but arrive sur phase arrêtée puisque c'est un magnifique corner rentrant qui permet aux visités d'égaliser. Et puisque les goals tombent toutes les demi-heures, c'est à la 66e que Marro fait repasser Hornu devant, définitivement. Avec ses 12 unités au classement, Pâturages reste co-lanterne rouge avec l'Olympic de Warcoing.