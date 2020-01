Lukaku impressionné par le caviar de KDB, qui le motive pour l’Euro: «Prépare-toi pour cet été»

Si Aston Villa n’a pas existé contre Manchester City ce dimanche (1-6), Kevin De Bruyne y est pour beaucoup. Une prestation qui a même impressionné son compatriote Romelu Lukaku.

Auteur d’un récital face aux Villains, KDB a ajouté deux passes décisives à sa collection cette saison. Avec 14 assists et 7 buts en 21 rencontres, le médian belge est le joueur qui s’est montré le plus souvent décisif en Premier League cette saison.

No player has been directly involved in more goals (21) in the Premier League this season than Kevin De Bruyne.



Unstoppable. 🤩 pic.twitter.com/9OaHRBd5Sr