Un stagiaire de 17 ans à la NASA découvre une planète orbitant autour de deux étoiles

Wolf Cukier, jeune étudiant de 17 ans, a rapidement pris ses marques lors de son stage à la NASA, en découvrant une planète qui évoque celle de Tatooine dans «Star Wars».

La NASA a tenu sa conférence hivernale à Honolulu, à Hawaï, lundi dernier, annonçant plusieurs découvertes grâce au satellite TESS, véritable «chasseur de planètes».

Parmi les découvertes de TESS annoncée à Honolulu, celle d’un nouveau monde orbitant autour de deux étoiles au lieu d’une, évoquant la planète fictive Tatooine d’où vient Luke Skywalker dans «Star Wars».

La planète a été découverte en 2019 par un lycéen en stage à la NASA, Wolf Cukier, rapporte le Washington Post. Des données brutes mises à disposition par TESS et signalées par des astronomes amateurs montraient l’existence du système à deux étoiles, mais quand le jeune homme de 17 ans a regardé la luminosité de plus près, il a découvert qu’une planète transitait dans le système.

«Après trois jours de stage, j’ai repéré un signal du système appelé TOI 1338. Au début, j’ai cru que c’était une éclipse, mais le timing était étrange. Et il s’avère que c’était une planète», explique le garçon sur le site de la NASA.

«Cela a définitivement influencé le reste du stage», poursuit Wolf Cukier à propos de sa découverte. «Après cela, non seulement je travaillais à la recherche de planètes supplémentaires, mais j’ai appris le processus complet de vérification d’une planète lorsqu’on soupçonne en avoir trouvé une.»

Cette planète, «TOI 1338 b», est très éloignée de la Terre (1.300 années-lumière, dans la constellation de Pictor) et considérée comme non propice à la vie. Elle fait près de sept fois la taille de la Terre, presque celle de Saturne.

Au centre du système se trouve l’étoile la plus grande, autour de laquelle l’étoile plus petite (un tiers du Soleil) orbite. La grande étoile effectue elle aussi une orbite plus resserrée, influencée par la petite étoile. De notre point de vue, l’une éclipse parfois l’autre. Autour des deux astres, plus loin dans le système, orbite l’exoplanète «TOI 1338 b».

«TESS a été conçu et lancé spécifiquement pour trouver des planètes de la taille de la Terre et en orbite autour d’étoiles proches», a déclaré Paul Hertz, directeur de la division d’astrophysique de la NASA.

TESS fixe une partie du ciel pour détecter si des objets – des planètes – passent devant des étoiles, ce qui cause une baisse temporaire de luminosité de l’étoile. Cela permet à TESS d’inférer la présence d’une planète, sa taille, son orbite, etc.

Deux douzaines de planètes dites circumbinaires (orbitant autour de deux étoiles) ont été découvertes depuis 1993, mais c’est la première par le satellite TESS.