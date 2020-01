Les joueurs de l’ATP donnent 500.000 dollars pour la lutte contre les incendies

L’ATP a fait un don de 500.000 dollars, de la part des joueurs dont elle défend les intérêts, en faveur de WWF’s Australian Wildlife et Nature Recovery Fund dans le cadre des efforts de secours aux victimes des incendies qui dévastent le pays depuis plusieurs mois.

Le don des joueurs de l’ATP a été révélé sur le terrain par Novak Djokovic et Rafael Nadal lors de la cérémonie de remise des trophées. Ces dernières semaines, le monde du tennis a multiplié les initiatives, individuelles ou collectives, afin de récolter des fonds en faveur de l’Australie.

«L’Australie accueille l’ATP Tour chaque année en janvier de façon incroyable», a expliqué le président de l’ATP Andrea Gaudenzi. «La dévastation que nous avons vue à travers le pays à cause des feux de brousse a été déchirante. Tout le sport s’est rassemblé pour apporter son soutien, surtout les joueurs qui ressentent une forte affinité avec ce grand pays.»

La Serbie, portée par Novak Djokovic, remporte l’ATP et se mobilise

«L’Australie est un pays si incroyable et accueillant, c’est comme une maison pour nous au début de chaque saison», a ajouté Novak Djokovic, président du Conseil des joueurs. «Voir les dégâts causés à la faune et à la flore par les feux de brousse est bouleversant. Ce don avec l’ATP est fait au nom de tous les joueurs et nos pensées et notre soutien vont à tous ceux qui ont été touchés.»

Un match exhibition réunissant notamment Djokovic, Nadal, Roger Federer, Stefanos Tsitsipas et Nick Kyrgios sera organisé le 15 janvier avant l’Open d’Australie.