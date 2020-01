Crash aérien: de nouvelles manifestations à Téhéran dimanche

Des manifestations impliquant des centaines de personnes ont été signalées dimanche dans les universités Shahid Beheshti et Allameh Tabataba’i de Téhéran, d’après l’agence de presse iranienne Isna.

Les manifestants organisaient des cérémonies de deuil pour les 176 personnes tuées lorsque les Gardiens de la révolution iraniens ont abattu par erreur un avion de ligne d’Ukraine International Airlines non loin de la capitale au début de semaine.

Après des jours de dénégation, les autorités iraniennes ont finalement reconnu samedi leurs responsabilités.

De nombreux manifestants appelaient à la démission des responsables politiques.

Des manifestations ont déjà eu lieu samedi dans différents quartiers de la capitale. Elles ont été dispersées par la police qui, selon certains médias, aurait fait usage de gaz lacrymogène.

Trump met en garde les dirigeants iraniens

Le président américain Donald Trump a de nouveau mis en garde dimanche l'Iran contre la répression des manifestations, mais son ministre de la Défense a assuré qu'il était prêt à discuter avec les dirigeants de la République islamique.

"NE TUEZ PAS VOS MANIFESTANTS", a-t-il tweeté, au lendemain d'un premier message qui exhortait le régime de Téhéran à ne pas commettre "un autre massacre de manifestants pacifiques".

To the leaders of Iran - DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!