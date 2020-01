Le capitaine de l’équipe de Quidditch est venu à Mains & Sabots

L’un des acteurs de la saga Harry Potter, Sean Biggerstaff, est venu à la rencontre de ses fans jusqu’à 18h30, ce samedi, dans la boutique Heroes World.

Pour la seconde fois en quelques semaines à peine, Nicolas Noury a accueilli ce samedi jusqu’à 18 h 30 un acteur de la saga Harry Potter. Après Stanislav Ianevski, c’est Sean Biggerstaff incarnant Olivier Dubois, capitaine de l’équipe de Quidditch de Gryffondor, qui s’est prêté au jeu des photos et dédicaces au fond de la jolie boutique Heroes World de Mains&Sabots.

On a pu voir le Britannique dans Harry Potter à l’école des sorciers (2001) et Harry Potter et la Chambre des secrets (2002), tous deux de Chris Colombus avant une réapparition, une décennie plus tard, dans Harry Potter et les Reliques de la Mort (2011). On retiendra aussi son premier rôle dans le très joli Cashback.

Plusieurs dizaines de fans sont venues à la rencontre de l’acteur de Glasgow connaissant la Belgique à titre personnel «pour des vacances à Bruxelles, à Bruges et à Coxyde».

Mark Williams jouant le papa des frères jumeaux Weasley viendra bientôt. Com. Le patron promet d’ores et déjà d’autres belles rencontres en sa boutique dans les prochaines semaines. «J’ai rencontré récemment, durant une heure, Mark Williams qui joue dans tous les Harry Potter… sauf le premier! Il interprète le papa des frères jumeaux Weasley. Sa venue se met en place» On a aussi pu le voir dans Forrest Gump, Le Monde des Borrowers, Shakespeare in Love et les 101 Dalmatiens. «Brigitte Lecordier revient également en février». L’actrice prête sa voix aux dessins animés Oui-Oui et Dragon Ball. «Ce fut un vrai succès de foule, la dernière fois.»

Le succès d’Heroes World est tel que M. Noury en ouvrira deux autres, en 2020, à Gand et à Ostende. L’occasion de faire «tourner» entre ses boutiques du pays les personnalités qu’il fait venir sur notre territoire.