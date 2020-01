ATP Cup: Djokovic bat Nadal et ramène les deux équipes à égalité

Le double sera décisif entre les deux nations.

Novak Djokovic a permis à la Serbie d’égaliser une victoire partout face à l’Espagne en finale de l’ATP Cup, la nouvelle compétition de tennis par équipes nationales organisée par l’ATP, dimanche, à Sydney, sur surface dure. Le N.2 mondial a battu celui qui le précède au classement ATP, Rafael Nadal, 6-2, 7-6 (7-4).

DJOKOVIC WINS!



🇷🇸 #TeamSerbia level the tie & we're going to a deciding doubles!#ATPCup | @DjokerNole pic.twitter.com/rfhb0rbKqy