Le prince William s’exprime sur le retrait de Harry et Meghan: «Je veux que tout le monde reste solidaire»

Alors qu’une réunion de crise organisée par Elizabeth II se tiendra lundi pour résoudre la crise du «Megxit», le prince William a réagi pour la première fois sur le retrait de Harry et Meghan de leurs obligations royales.

Le 8 janvier dernier, Harry et Meghan exprimaient le souhait de se retirer de leur rôle de premier ordre au sein de la famille royale britannique. L’annonce avait fait l’effet d’une bombe dans le monde entier... ainsi qu’auprès des membres de la famille royale.

Selon le Sunday Times, le prince William se sentirait profondément attristé par la situation qui ébranle actuellement les Windsor. Le Duc de Cambridge et grand frère de Harry se serait confié à un ami sur le sujet. « J’ai enlacé mon frère durant toute notre vie et je ne peux plus le faire. Nous sommes des entités distinctes», lui aurait-il dit.

Malgré les relations tendues du moment au sein de la famille royale, le prince William espère que l’atmosphère se réchauffera entre son frère et lui à l’avenir. «Tout ce que nous pouvons faire, et tout ce que je peux faire, c’est essayer de les soutenir et espère qu’un moment viendra où nous nous retrouverons. Je veux que tout le monde reste solidaire».

La solidarité, Elizabeth II compte bien la retrouver. Elle a d’ailleurs convié le prince Charles et ses fils, les princes William et Harry, à une réunion de crise qui se déroulera ce lundi dans le but d’apaiser les tensions et trouver des terrains d’entente.

À LIRE AUSSI | Megxit: réunion de crise de la famille royale autour d’Elizabeth II