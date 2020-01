Trois personnes perdent la vie en kayak

L’incident a eu lieu en Baie Somme, dans la région picarde. Un adolescent de 15 ans est encore hospitalisé.

Le corps de trois kayakistes, deux hommes et une femme, a été retrouvé dimanche en Baie de Somme, en Picardie, indique France Bleu. Un adolescent de 15 ans est hospitalisé en état d’hypothermie. Le parquet a ouvert une enquête.

Les quatre kayakistes étaient portés disparus depuis samedi soir. Les personnes décédées sont deux hommes de 46 et 47 ans et une femme de 58 ans. Leurs corps ont été découverts vers minuit pour deux d’entre eux et à 4h pour le troisième.

Un adolescent de 15 ans qui participait à la sortie en mer a été retrouvé non loin. Il a été hospitalisé en état d’hypothermie. «Selon le maire de la commune, l’adolescent a déclaré aux gendarmes que les kayaks du groupe ont été retournés par une vague», poursuit France Bleu.