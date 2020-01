PHOTOS | Des pulls aussi moches les uns que les autres à Liège

Le championnat mondial du pull le plus moche s’est tenu vendredi soir, au «Hangar», à Liège. La salle était bondée.

Du trop, du kitsch, du branque…. Pour la troisième année consécutive, l’ASBL le Hangar a organisé un championnat mondial du pull le plus moche ce vendredi. Un événement qui a attiré entre 350 et 400 personnes et qui a été remporté par Zoé Lejeune.

-

«Elle a tout simplement épatté le jury avec son pull confectionné à la main sur base d’un portrait de Ricky Martin, explique Julien Hockers, le coordinateur de l’ASBL. «Sa corégraphie, très bien préparée, a aussi bluffé le public.»

Durant la soirée, 14 candidats ont défilé sur le podium au rythme d’une musique préalablement sélectionnée. Et ce, sous l’oeil attentif et sérieux d’un jury composé de quatre personnes (deux rappeuses verviétoises et les deux gagnantes de l’an dernier) sous la présidence de François Bijou. «Certains étaient présents de manière anecdotique, mais d’autres se sont réellement pris au jeu. On a donc assisté à un beau grand moment de frénésie et de lâcher prise. C’était le but», souligne Julien Hockers.

L’événement s’est ensuite poursuivi avec un karaoké d’une heure. «Avec des chansons bien kitsches bien sûr», complète l’organisateur. La Mourzouk Machine s’est chargée de clotûrer la soirée en musique.

De leur côté, les gagnants sont repartis avec «toute une série de brols et tchinis comme on dit à Liège», sourit Julien Hockers. Bref, des babioles et autres gadgets grâce aux deux partenaires de l’événement, «Le Petit Grand Bazar» et la bière «La Milf».