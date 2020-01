Serena Williams décroche son premier trophée en près de 3 ans à Auckland

Il s’agit aussi de son premier titre depuis qu’elle a donné naissance à sa fille Alexis Olympia le 1er septembre 2017.

L’Américaine Serena Williams a remporté dimanche à Auckland, en Nouvelle-Zélande, son premier titre depuis près de trois ans. Elle a dominé en finale de ce tournoi sur surface dure doté de 251 750 dollars sa compatriote Jessica Pegula, 82e mondiale, en deux manches 6-3 et 6-4 et 1h36 de jeu.

