De Wever plaide pour une politique sociale forte et un relèvement des petites pensions

Le prochain gouvernement fédéral doit mener une politique sociale plus forte avec en priorité un relèvement des pensions les plus basses, a indiqué samedi soir Bart De Wever devant plus de 5.000 militants réunis à Malines à l’occasion de la réception de Nouvel An de la N-VA.

Le président des nationalistes flamands a également répété que son parti n’accepterait pas un gouvernement qui n’aurait pas de majorité en Flandre ou qui ne prendrait pas suffisamment en compte les besoins des habitants du nord du pays.

Bart De Wever s’est dit fier de ce que la N-VA avait réalisé dans le gouvernement précédent et espère que le prochain exécutif pourra poursuivre dans la voie du redressement socio-économique emprunté. «Car c’est de cette manière seulement que nous aurons les moyens pour une politique sociale plus forte, et je pense en priorité au relèvement des petites pensions», semblant ainsi tendre une main en direction des socialistes.

Le président des nationalistes flamands assurait toutefois dans le même temps que la N-VA est un parti «qui n’entrera jamais dans un gouvernement uniquement pour le plus grand honneur et la plus grande gloire des chefs de parti qui souhaitent devenir ministre ou même Premier ministre», ce qui peut être vu comme une pique lancée à ses partenaires de la coalition flamande.

Bart De Wever a par ailleurs souligné que la N-VA avait une solution détaillée pour répondre à l’ingouvernabilité démocratique de la Belgique, «où d’autres doivent maintenant admettre ouvertement qu’ils n’en ont pas du tout. On n’arrive à rien avec des compromis boiteux, a déclaré le président qui devait ajouter que «nous, en tant que N-VA, n’avons pas peur de prendre nos responsabilités».