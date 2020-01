Facebook: attendez-vous à un nouveau look

Le créateur du réseau social, Mark Zuckerberg, avait annoncé en mai que l’application et le site internet allaient évoluer. Le changement a été acté pour les smartphones. Celui du site internet est imminent.

Facebook fera peau neuve dans les prochaines semaines sur le web. Le site internet va subir quelques changements esthétiques et pratiques qui devraient être définitifs au printemps. Une annonce du site américain CNET.

L’objectif de cette évolution est de rendre l’interface plus lisible et plus simple à utiliser. Concrètement, le nombre d’éléments présents sur votre écran va diminuer pour laisser plus de place aux fonctions clés à l’instar de l’onglet «Groupes». Celui-ci sera placé au-dessus de la liste des amis connectés (en haut, à droite).

“L’onglet affiche un fil d’activité personnalisé à travers tous vos Groupes. Avec des recommandations améliorées, le nouvel outil de découverte vous permet de trouver rapidement les Groupes susceptibles de vous intéresser” peut-on lire sur le site de Facebook.

Transformation de la partie supérieure

Au niveau des couleurs, exit la bande bleue dans la partie supérieure du site. Elle sera remplacée par du blanc. Les icônes vous permettant d’accéder au fil d’actualité, à vos notifications, à Facebook Watch, à votre profil, à Marketplace, à vos groupes et à Messenger seront disponibles dans ce menu relifté.

La date effective du changement est annoncée au 20 mars prochain. Une date à laquelle vous pourrez essayer également le mode sombre déjà disponible sur les applications mobiles.