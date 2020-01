Sanne Cant championne de Belgique pour la 11e fois de suite, Thibau Nys sacré chez les juniors

Sanne Cant est devenue championne de Belgique de cyclocross samedi à Anvers pour la 11e fois de suite.

La double championne du monde (2017 et 2019) et triple championne d’Europe (2014, 2015 et 2017), 29 ans, s’est imposée nettement détachée devant Laura Verdonschot, 2e à une demi-minute et Ellen Van Loy troisième. Loes Sels s’est classée 4e.

Sanne Cant avait déjà creusé un premier écart à mi-parcours développant encore son avance en seconde partie de course.

Joyce Vanderbeken fut la dernière championne de Belgique avant le monopole de Cant.

Plus tôt dans la journée, Thibau Nys (AA Drink-Young Lions) a conquis son premier titre national chez les juniors, 25 ans après son père Sven. Thibau Nys, 17 ans, a devancé Lennert Belmans qui fut le seul à pouvoir s’accrocher quelque peu aux basques du champion d’Europe. Emiel Verstrynghe, 3e, complète le podium. Ward Huybs termine 4e.

C’est la 16e victoire de la saison, en 18 courses, pour Thibau Nys.

Chez les débutants première année, Mike Uytterhoeven (Iko-Crelan), 14 ans, a assumé son rôle de favori en l’emportant, en solitaire dès la mi-course, devant Ferre Urkens et Viktor Vandenberghe.

Dimanche la course pour espoirs (13h45) et pour les élites messieurs (15h15) sont au programme.