Clap de fin entre Julie Taton et RTL-TVI

Julie Taton a quitté la chaîne de télévision privée après 17 ans de collaboration. Objectif: se concentrer sur de nouveaux projets.

L’information est tombée ce matin dans la DH: Julie Taton et RTL-TVI ont mis fin à leur collaboration début d’année. Une décision confirmée par RTL Belgium qui n’exclut pas un retour dans le futur.

Julie Taton quitte ainsi la chaîne de télévision privée après 17 ans de carrière. Ces derniers temps, elle se faisait de plus en plus rare à l’écran, l’animatrice ne présentant plus que les rares numéros de «La Décision» avec Thomas Van Hamme et la soirée du Télévie.

Parmi les autres émissions que la Namuroise de 35 ans a pu animer chez RTL: «Au cœur de l’hôpital des enfants», «Le Grand Bêtisier» ou encore Belgium’s Got Talent».