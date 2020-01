Un Mister Cash attaqué à l’explosif

Dans la nuit de vendredi à samedi, une attaque à l’explosif a eu lieu contre un distributeur de billets à Marcinelle. Le(s) auteur(s) ont pris la fuite.

Très tôt ce samedi matin, vers 4h, une impressionnante attaque a été commise contre un Mister Cash de BNP Paribas Fortis se trouvant à côté du Carrefour Market sur l’avenue Eugène Mascaux à Marcinelle. Le(s) auteur(s) ont tenté de faire sauter le distributeur de billets avec une bonbonne de gaz raccordée à l’intérieur du Mister Cash, pour créer une poche de gaz et y déclencher une explosion avec des fils électriques. Suite aux manipulations effectuées sur l’appareil, une alarme s’est déclenchée, alertant un vigile de Securitas, qui s’est rendu sur les lieux.

Le ou les suspects ont pris la fuite, laissent derrière eux tout le matériel nécessaire pour réaliser l’opération. La police locale est rapidement intervenue sur les lieux. Les policiers ont découvert sur les lieux une valise noire devant le distributeur de billets, avec des câbles électriques et des tuyaux qui entraient dans le Mister Cash. Sans savoir ce que contenait la valise, un périmètre de sécurité a été établi et la police a fait appel aux démineurs du SEDEE. Elle ne contenait heureusement qu’une bonbonne de gaz et du matériel électrique. Le labo de la PJ s’est rendu sur les lieux.

Les pompiers de Marcinelle ont également été requis sur les lieux, afin de vérifier la présence ou non de gaz à l’intérieur du magasin. Aucune explosion n’a eu lieu. La police locale s’est refusée à tout commentaire. Une enquête a été ouverte et reprise par la police fédérale.