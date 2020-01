Crash aérien: Téhéran reconnaît avoir touché l’avion par «erreur» et présente ses excuses

L’armée iranienne reconnaît avoir touché l’avion par «erreur», selon un communiqué.

L’état-major des forces armées iraniennes a reconnu qu’une «erreur humaine» était à l’origine de la catastrophe du Boeing 737 d’Ukrainian Airlines.

L’appareil, dans lequel 176 personnes ont été tuées, a été pris pour un «avion hostile» et a été «touché» alors que les menaces ennemies étaient au plus haut niveau, peut-on lire dans ce communiqué publié par l’agence officielle Irna.

Le ministre des Affaires étrangères iranien a présenté samedi les «excuses» de son pays pour la catastrophe du Boeing 737 d’Ukrainian Airlines après que les forces armées iraniennes eurent reconnu que l’avion avait été abattu par erreur.

«Jour triste», écrit Mohammad Javad Zarif sur Twitter. Une «erreur humaine en des temps de crise causée par l’aventurisme américain a mené au désastre», ajoute le ministre, «nos profonds regrets, excuses et condoléances à notre peuple, aux familles des victimes et aux autres nations affectées» par le drame.

Armed Forces’ internal investigation has concluded that regrettably missiles fired due to human error caused the horrific crash of the Ukrainian plane & death of 176 innocent people.

Investigations continue to identify & prosecute this great tragedy & unforgivable mistake. #PS752