Ecolo dénonce le «fiasco complet» du projet Grand-Place

Très remonté, le groupe d’opposition fustige la majorité MR-Idées «qui est en train d’achever ce qu’il reste d’activité économique en centre-ville.»

Le groupe d’opposition Écolo a sorti l’artillerie lourde pour fustiger le comportement de la majorité MR-Idées au sujet de l’épineux projet de revitalisation de la Grand-Place. Un projet, soumis à enquête publique en novembre dernier, et dont on a appris qu’il avait perdu un financement de 2,5 millions€ de la Région wallonne.

Comme nous l’écrivions récemment dans nos colonnes, l’ambiance est loin d’être au beau fixe entre les deux partis au pouvoir, le MR émettant à l’inverse du groupe Idées un avis défavorable en invitant le SPW à revoir sa copie. Baptiste Leroy, Ingrid Deregnaucourt et Samuel Batteux, les trois conseillers écologistes, ont décidé de réagir: « À grand renfort de visite de ministre et d’annonces tonitruantes, on nous promet depuis des temps immémoriaux que la rénovation de la Grand-Place, c’est pour demain. Il faudra patienter, et peut-être renoncer. Comment la majorité a-t-elle pu laisser filer un subside de 2,5 millions€? Aucune annonce tonitruante cette fois pour signaler que sous la législature précédente déjà, le ministre Di Antonio avait retiré du plan infrastructure les crédits promis à Leuze. »

«La communication, c’est ce qui a manqué le plus dans ce projet. Un simulacre de consultation des citoyens a eu lieu. Simulacre car seuls les riverains ont été conviés et certains citoyens qui s’étaient présentés à la présentation du projet ont été refoulés à l’entrée… avant que les autorités ne se rendent compte que cette position n’était pas tenable. La consultation populaire a à nouveau fait défaut: la preuve avec le dépôt, lors de l’enquête publique, d’un projet alternatif proposant la création d’un rond-point autour de la Grand-Place. Nous appelons depuis des années à plus de concertation à Leuze.»

«Nous parlons du projet Grand-Place au passé aujourd’hui... En effet, comment imaginer que le nouveau ministre en charge du dossier (Philippe Henry) ne libère des crédits pour un projet dont, malgré des années de réflexion, les principaux intéressés ne parviennent toujours pas à se mettre d’accord. »

«Ce dossier est un fiasco complet. La majorité est en train d’achever ce qu’il reste d’activité économique au centre-ville. Qui voulez-vous qui investisse dans un commerce alors que les travaux, annoncés depuis des années, ne viennent jamais. Le MR prétend ne pas vouloir saboter le centre urbain. Trop tard, les 20 ans d’immobilisme dans ce dossier s’en sont chargés. C’est affligeant.»