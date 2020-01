On se met au vert pour une bonne détox

Grand classique du début d’année, la détox connaît ses amateurs comme ses détracteurs. Mais avant de purifier votre corps, on vous conseille de le préparer correctement.

Une bonne détox commence par une bonne préparation. Avant de mettre son organisme à la diète on veillera à respecter quelques règles.

1. Limitez les lipides et le sel

Ennemis numéros 1 (et 2), le gras et le sel sont à proscrire quelques jours avant de débuter votre détox. Cela permettra à votre corps d’accélérer la désinfiltration des tissus et d’évacuer l’eau qui engorge et fait gonfler (les jambes notamment).

2. Limitez les apports en protéines

Difficiles à digérer les protéines mobilisent le système digestif à plein-temps. En les éliminant momentanément de l’alimentation, on permet à l’organisme de se concentrer pleinement sur l’épuration des organes.

3. On adopte le vert

Des légumes, des légumes et encore des légumes. Verts si possible.

Bourrés de fibres et d’antioxydants, les légumes verts permettent de faciliter le transit et augmentent la satiété.

On les mange frais, crus (à croquer, en jus…) ou cuits (vapeur, en bouillon…) pour bénéficier de toutes les vitamines et ne pas les altérer.

On ose également l’ail, le gingembre, la betterave, les herbes (romarin…), le kiwi, le fenouil…

4. On prend le bouillon

Avec les jus, les bouillons (et les soupes) sont de véritables alliés de la détox. On les concocte avec des légumes bien frais qu’on laisse légèrement croquant et ne manque pas d’y ajouter des herbes pour parfumer mais aussi pour bénéficier de leurs vertus.

Par contre, on gardera la main légère sur le sel afin d’éviter la rétention d’eau.

5. On prend l’air

On y pense peu mais l’oxygène est un détoxifiant particulièrement efficace. Donc, si on adapte son alimentation, on s’accorde également le temps de s’aérer.

Une promenade dans l’air frais durant une bonne demi-heure devrait suffire à oxygéner les organismes.