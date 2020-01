«Remède panzer division»: un pompier dérape sur Facebook après les incidents du Nouvel An

Le secrétaire d’Etat bruxellois en charge du Service de l’Aide Médicale Urgente, Pascal Smet (one.brussels - sp.a) a condamné vendredi, sans ambiguïté, les propos teintés de racisme tenus par un pompier adjudant sur Facebook.

Une procédure disciplinaire a été ouverte à l’encontre de celui-ci. Celle-ci est susceptible de déboucher sur une sanction allant du rappel à l’ordre à la révocation, a-t-il dit, devant le parlement bruxellois réuni en séance plénière.

«Ça fait 43 ans que je suis à Anderlecht et cela va crescendo avec ces pourris. Un remède panzer division...»: ce message direct publié par un pompier sous-officier, dans la foulée des incidents de la nuit de la Saint-Sylvestre, a suscité de nombreuses réactions indignées parmi lesquelles celles des députés Hicham Talhi (Ecolo) et Jan Busselen (PVDA).

Un pompier maghrébin victime de racisme en octobre dernier

Ceux-ci ont interrogé le secrétaire d’Etat Smet sur les mesures qui seront prises d’une part pour ce cas individuel, et d’autre part pour limiter la multiplication de telles sorties après des faits du même tonneau déplorés en octobre. Un homme du feu d’origine maghrébine avait alors retrouvéson casque maculé d’insultes à caractère raciste et de croix gammées. Dans son casier fracturé, il avait également trouvé de la viande de porc et de la bière, produits dont la consommation est proscrite pour les personnes d’obédience musulmane.

«Tout propos raciste, menant à l’intolérance et au fanatisme, est intolérable pour l’ensemble des services publics», a dit Pascal Smet devant les députés régionaux.

Selon celui-ci, l’enquête pour les faits remontant à octobre est toujours en cours. Pour les propos tenus sur Facebook, il y a lieu de se demander s’il faut prévoir une nouvelle procédure. Mais il en existe déjà. L’état-major des pompiers a annoncé l’ouverture d’une procédure disciplinaires, conformément à la loi.

Pour le reste, un plan d’action diversité a été élaboré chez les hommes du feu. Il a été demandé de l’actualiser.

«Le dossier est pris très au sérieux»

«Je vais par ailleurs demander au ministre de la Fonction Publique Sven Gatz (Open Vld) comment il est possible d’établir des règles claires pour toute la fonction publique et s’il faut en actualiser», a-t-il encore dit.

«Le dossier est pris très au sérieux», a encore assuré le secrétaire d’Etat.