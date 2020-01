Les mutualités réalisent des études pour informer leurs affiliés et faire évoluer les pratiques

Des recommandations et quelques avancées

Les enquêtes des mutualités ne se contentent pas de poser un constat puisqu’elles sont assorties, la plupart du temps, de recommandations adressées aux patients, aux professionnels de la santé mais aussi aux responsables politiques.

Et si ces études font régulièrement la une des médias, c’est aussi dans l’espoir d’être prises en considération par les hautes instances du SPF Santé publique. «On a plus de chance d’être entendu par la ministre de la santé en passant par les médias qu’en déposant un dossier à son cabinet», grince un des intervenants.

Concrètement, ces études ont débouché sur quelques avancées. En 2011, les suppléments de chambre et d’honoraires ont été supprimés pour les patients hospitalisés en chambre commune ou à deux lits.

Depuis avril 2015, dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins, les médicaments administrés sous forme «orale-solide» ne sont plus délivrés et facturés qu’à l’unité pour éviter le gaspillage.

D’autres améliorations pourraient être apportées prochainement: l’une concerne le trajet de soins bucco-dentaires qui n’a pas atteint la population ciblée – les personnes précarisées qui se rendent rarement chez le dentiste. Que du contraire puisqu’elles paieront plus cher la visite si elles n’ont pas reçu de soins l’année précédente. On discute également de l’octroi automatique du statut BIM (bénéficiaire de l’intervention majorée) à certains groupes de population fragilisés qui ne profitent pas actuellement de cette précieuse aide aux soins de santé.