«Vanden Borre pas prêt pour Bruges»

Frankie Vercauteren a été clair, hier: Anthony Vanden Borre ne sera pas prêt pour affronter Bruges lors de la reprise, le 19 janvier.

«Si nous avons pris Anthony avec nous, c’est pour qu’il puisse rentrer dans une partie de match ce samedi en amical (NDLR: reste à voir à quelle place il sera aligné). Et puis, on verra quel sera le prochain pas et ce qu’on pourra faire avec lui sur le court terme. Car l’objectif n’est pas de compter sur lui dans trois mois. Cependant, contre Bruges, il n’entrera pas encore en ligne de compte.»