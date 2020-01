En Italie, plus de 200 tunnels ne sont pas sécurisés

Le réseau routier italien compte plus de 200 tunnels potentiellement dangereux, d’après un rapport interne qui a fuité vendredi dans la presse locale. Gudellaphoto – stock.adobe.com

Éclairage insuffisant ou sorties de secours mal indiquées, ces infrastructures ne répondent pas aux normes européennes

Le réseau routier italien compte plus de 200 tunnels potentiellement dangereux, d’après un rapport interne qui a fuité vendredi dans la presse locale.

Selon le quotidien La Repubblica, un membre du ministère des Transports aurait rédigé et envoyé début novembre une première version aux exploitants d’autoroutes et aux services d’incendie.

L’un des tunnels signalés s’est partiellement effondré le 30 décembre. Deux tonnes et demie s’étaient alors écroulées sur l’autoroute A26. L’incident n’a fait aucun blessé.

L’état des routes italiennes constitue une préoccupation majeure depuis l’effondrement d’un viaduc à Gênes en août 2018, tuant 43 personnes. Le pont Morandi était géré par l’opérateur Autostrade per I’Italia, dont la responsabilité a été engagée. L’entreprise est accusée d’avoir économisé sur la maintenance pour augmenter son profit, ce qu’elle conteste. Un procès pour négligence grave et homicides avec circonstance aggravante d’infraction à la sécurité routière n’est pas attendu avant 2022.

Le procureur de Gênes, Francesco Cozzi, plaide depuis pour une réglementation plus stricte en matière de sécurité routière afin d’éviter les conflits d’intérêts. Les voies de circulation gérées par Autostrade, par exemple, sont en effet inspectées par une filiale de l’entreprise et non par des experts indépendants.