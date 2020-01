5 séries Netflix et Amazon à découvrir d’urgence

Les services de streaming ont fait le plein de nouvelles séries ces dernières semaines. Voici les 5 à ne pas manquer.

Netflix et Amazon Prime Video continuent plus que jamais d’injecter des nouvelles séries dans leur catalogue pour contrer Disney+.

Le service de streaming de Disney est disponible dans une poignée de pays depuis le 12 novembre 2019. La Belgique pourrait l’accueillir dès le 31 mars 2020.

En attendant cette échéance, découvrez ci-dessous notre sélection de 5 séries Netflix et Amazon à découvrir absolument.

1. Medical Police

Netflix. Comédie, États-Unis, 2020. Avec Erinn Hayes, Rob Huebel, Sarayu Blue. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Un virus inconnu décime la planète. Qui tire les ficelles de l’épidémie mortelle? Deux médecins d’un hôpital pour enfants mènent l’enquête. Lola Spratt et Owen Maestro héritent carrément d’un badge et d’une arme!

Notre avis. Spin-off de la série méconnue Childrens Hospital, Medical Police parodie les films d’action et d’espionnage. Le ton est délirant et absurde, dans la veine de Y a-t-il un flic pour sauver la reine? et Y a-t-il un pilote dans l’avion?.

2. Pennyworth

Amazon Prime Video. Action, États-Unis, 2019. Avec Jack Bannon, Ben Aldridge, Ryan Fletcher. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Londres, les années 50. Ancien soldat d’élite de l’armée britannique, Alfred Pennyworth tente de se reconstruire une vie plus conventionnelle. Sa rencontre fortuite avec le milliardaire Thomas Wayne bouleverse ses plans.

Notre avis. La série explore la jeunesse d’Alfred Pennyworth, le futur majordome et père de substitution de Thomas Wayne (Batman). Une fois n’est pas coutume, le personnage est au cœur de l’action. Sa mission: déjouer un complot contre le gouvernement de Sa Majesté.

3. Le voisin

Netflix. Comédie, Espagne, 2019. Avec Quim Gutierrez, Clara Lago, Adrian Pino. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. Un extraterrestre s’écrase sur Terre et transfère ses pouvoirs à Javi. Ce trentenaire immature et égoïste devient instantanément un superhéros en puissance. Maladroit, le barman révèle son identité secrète à son voisin.

Notre avis. Adapté d’un comics populaire en Espagne, Le voisin détourne avec humour les codes de la série de superhéros. Javi est avant tout fasciné par sa puissance, quitte à la gaspiller. Son voisin tente de lui faire prendre conscience de ses responsabilités.

4. Dracula

Netflix. Horreur, Grande-Bretagne, 2020. Avec Claes Bang, John Heffernan, Dolly Wells. 1 saison, 3 épisodes.

Le résumé. Hongrie, 1897. Un obscur couvent abrite Jonathan Harker, un homme tourmenté, défiguré, apeuré. Sœur Agatha l’interroge sans relâche sur son séjour en Transylavanie, dans le château d’un comte aux dents pointues.

Notre avis. Les créateurs de la série Sherlock s’attaquent à un autre monument. Leur vision de Dracula est percutante, moderne, sanguinolente et ponctuée de touches d’humour britannique. Un régal.

5. V Wars

Netflix. Fantastique, horreur, 2019. Avec Ian Somerhalder, Adrian Holmes, Jacky Lai. 1 saison, 10 épisodes.

Le résumé. La fonte des glaces polaires libère un virus qui transforme une partie de la race humaine en vampires. Une nouvelle guerre se dessine. Un scientifique de renom et son meilleur ami se retrouvent dans des camps opposés.

Notre avis. Tête d’affiche de V Wars, le comédien Ian Somerhalder (Vampire Diaries) ne quitte plus le monde des vampires. L’intrigue est rondement menée au cœur d’un récit qui remplace les morts-vivants par les suceurs de sang.