Incendies: l’Open d’Australie et le Tour Down Under en danger?

En proie à de nombreux incendies depuis plusieurs mois, l’Australie est-elle toujours en mesure d’accueillir correctement les meilleurs cyclistes et joueurs de tennis au monde?

Et si les feux de forêt qui ravagent actuellement l’Australie finissaient par avoir raison des principaux événements sportifs qui doivent s’y dérouler dans les prochains jours? La question mérite d’être posée tant la situation semble critique dans le pays.

Principale inquiétude: l’Open d’Australie. Rendez-vous majeur dans le calendrier ATP et WTA, le tournoi doit se tenir du 20 janvier au 2 février à Melbourne. Le hic, c’est que la ville est enveloppée depuis plusieurs jours d’un nuage de fumée toxique lié aux incendies qui font des ravages dans l’est.

Inquiet, le gratin du tennis mondial avait même demandé, via Novak Djokovic, président du Conseil des joueurs de l’ATP, d’envisager un report de la compétition. Ce que rejette toujours le patron de la Fédération australienne (Tennis Australia).

«Au vu des informations dont nous disposons pour le moment, les prévisions sont bonnes, assurait encore Craig Tiley, ce mardi. Nous ne prévoyons aucun retard et nous avons mis en place des mesures supplémentaires afin de garantir que l’Open d’Australie puisse se dérouler comme prévu. Nous avons consacré des moyens supplémentaires considérables pour l’analyse, le suivi et la logistique (...) tout au long du tournoi. Sur place, il y aura des experts en météo et en qualité de l’air qui analyseront tous les données disponibles en direct et évalueront en temps réel la qualité de l’air au Melbourne Park.»

«Les incendies les plus proches sont à plusieurs centaines de kilomètres de la ville», assure même le boss de la Fédération australienne qui confirme que les arbitres pourront interrompre les matches si la surveillance atmosphérique fait apparaître qu’il est trop dangereux de continuer.

Enfin, avec trois stades couverts et huit courts intérieurs, les risques d’un retard dans le calendrier semblent minimes.

«Promouvoir la région» à travers le sport

Autre événement qui suscite pas mal d’interrogations: le Tour Down Under. Programmée du 16 au 19 janvier pour les femmes et du 21 au 26 janvier pour les hommes, la première épreuve du circuit WorldTour doit se dérouler dans le sud du pays où plusieurs foyers font rage.

Conscients des inquiétudes, les organisateurs ont tenu à rassurer le peloton et les fans de la course.

.@tourdownunder officials are confident that riders and spectators will be safe when the race winds its way through the Adelaide Hills. Most bushfire-ravaged trees have been cut down, but some riders remain cautious about conditions. https://t.co/gYFVWBqbT0 @mikesmithson7 #7NEWS pic.twitter.com/y9gmfZVkIc — 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) January 7, 2020

«Nous sommes en pourparlers avec le Conseil d’Adélaïde Hills, qui est déterminé à voir le Santos Tour Down Under traverser la région, expliquent les organisateurs australiens dans un communiqué diffusé repris notamment sur le site de «Cyclismactu». Le Conseil et le DPTI (transports) travaillent d’arrache-pied pour assurer la sécurité des routes afin que les courses masculines et féminines puissent se dérouler comme prévu. La chose la plus importante que nous pouvons faire à l’heure actuelle est de promouvoir la région et d’encourager les gens à se rendre dans la région et à l’appuyer. Nous travaillons en étroite collaboration avec le Conseil, les services d’urgence et les collectivités locales et nous continuerons de surveiller la situation. Comme toujours, la sécurité et le bien-être de tous ceux qui participent au Santos Tour Down Under sont nos priorités.»

Autrement dit, le Tour Down Under devrait bel et bien avoir lieu dans les prochains jours.