Cambrioleur abattu, alerte à l’anthrax, attentat évité: dix histoires marquantes dans vos régions

voleur abattu par un châtelain, alerte à l’anthrax à l’Élysette, attentat évité à Verviers, mariage d’un couple liégeois sur TF1: voici une sélection de dix histoires marquantes dans vos régions.

1. Un jeune cambrioleur abattu par un châtelain à Ferrières

Un cambriolage a mal tourné mercredi dans le village de My (Ferrières). Durant la nuit, trois personnes sont entrées par effraction dans le château de My. L’occupant des lieux, un homme âgé de 70 ans, a été réveillé par le bruit. Depuis la fenêtre du château, il a fait feu à la chevrotine, blessant mortellement un des malfrats.

Après les premiers devoirs d’enquête, les trois personnes qui accompagnaient la victime ont été relaxées et ne devraient pas être poursuivies. Le tireur a aussi été relâché mais il reste inculpé.

2. Remue-ménage à l’Élysette pour de la poudre blanche

Sept cabinets ministériels ont été évacués jeudi matin à Namur, suite à la découverte de poudre blanche dans une enveloppe. Au total, 28 personnes ont été confinées une bonne partie de la journée, dont les ministres régionaux, qui ont été évacués en milieu d’après-midi. Après analyse du courrier suspect, aucune substance dangereuse n’a été décelée.

Au lendemain de cette fausse alerte à l’anthrax, ce sont les bureaux du gouvernement fédéral et de la FWB qui ont été visés ce vendredi.

3. Union d’un couple liégeois sur TF1: la mariée lutte contre un cancer

En septembre dernier, un couple de Saint-Georges-sur-Meuse, David Delchambre et sa femme Sandrine, a reçu les caméras de TF1 dans le cadre de «Quatre mariages pour une lune de miel».

En marge de la diffusion de l’émission cette semaine, David a raconté cette expérience télévisuelle que lui et sa femme ont vécue avec des aspects positifs mais aussi plus négatifs. En plus des critiques reçues par les téléspectateurs, Sandrine se bat depuis deux ans contre un cancer et se trouve actuellement «sur son lit d’hôpital, entre la vie et la mort».

4. Un incendie industriel de grande ampleur à LLN

Un important incendie s’est déclaré dans la nuit de jeudi à vendredi dans un entrepôt de la société Realco, à Louvain-La-Neuve. Tous les pompiers du Brabant wallon ont été mobilisés, ainsi que des renforts. Le plan d’urgence communal a été déclenché et la nationale 4 a été fermée à la circulation.

L’incendie industriel a été maîtrisé par les pompiers vendredi en cours de matinée et aucune victime n’est à déplorer. Un dégagement de fumée a été constaté mais elle s’est révélée non-toxique.

5. Des ossements positifs à la peste porcine à Virton

De nouveaux ossements positifs à la peste porcine africaine ont été retrouvés dans les bois situés au nord de Virton, le 3 janvier dernier.

Ces ossements de sanglier dateraient d’entre trois et six mois. Cette découverte n’implique pas de modification au niveau des zones PPA et des mesures prises, par contre elle fait reculer encore la date où toute la région pourra être reconnue indemne PPA.

6. Une attaque terroriste évitée à Verviers?

L’information a été relayée lundi: le 14 décembre, un homme de nationalité syrienne a été interpellé à Verviers. Il est soupçonné d’infractions terroristes et était en possession d’armes blanches, d’un pistolet d’alarme et d’armes factices. Toutefois, l’enquête n’a révélé aucune trace de cible précise ou de véritable projet d’attentat.

Informée par la presse, la bourgmestre verviétoise Muriel Targnion voit cette arrestation comme «la preuve que le système fonctionne».

7. Corps de Sandra repêché à Statte: la police cherche son compagnon

Vendredi dernier, un corps sans vie a été retrouvé dans le véhicule du couple de Hutois porté disparu. Il s’agit bien de Sandra Paermentier, portée disparue depuis début décembre. Les enquêteurs ont découvert des éléments qui laissent penser que Sandra Paermentier a perdu le contrôle de son véhicule.

Lundi, les recherches se sont poursuivies en Meuse, à hauteur d’Amay, pour retrouver son compagnon mais celles-ci n’ont donné aucun résultat.

8. Une sexagénaire fauchée accidentellement par un camion à Mettet

Ce mercredi, un drame a eu lieu à Mettet. Une dame, née en 1954,sortait de la boulangerie. Elle a traversé la route, en dehors du passage piéton, pour rejoindre son mari lorsqu’un camion l’a renversée et l’a tuée sur le coup.

La vitesse du véhicule, selon les premières constatations, ne serait pas la cause de ce «malheureux accident». Selon la police, la victime a traversé dans l’angle mort du camion.

9. Vols en série de plaques d’immatriculation à une sortie d’autoroute

Depuis des mois, des individus s’emparent des plaques d’immatriculation de véhicules garés à proximité de l’autoroute, à Éghezée.

Du côté de la police de la zone de police Orneau-Mehaigne, on confirme que le lieu est sensible. Le parking de délestage à la sortie 12 n’est pas sécurisé.

10. Le «crime presque parfait» commis à Welkenraedt, sur France 2

Ce lundi, les parents de la Theutoise Charlène Grosdent, tuée par son mari en avril 2015 à Welkenraedt, ont témoigné sur France 2.

La maman endeuillée est revenue également sur ces 76 jours où Adrien Rompen leur aura menti sur la cause du décès de leur fille. Un rappel de ce calvaire important, alors qu’en octobre prochain, le meurtrier pourrait demander sa libération conditionnelle.