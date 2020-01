Plus de trois millions de personnes ont profité des Plaisirs d’hiver à Bruxelles

Les Plaisirs d’hiver ont dépassé pour la première fois le seuil des trois millions de visiteurs.

La 19e édition des Plaisirs d’hiver a dépassé pour la première fois le seuil des trois millions de visiteurs, avec une fréquentation de près de 3,4 millions de personnes du 29 novembre au 5 janvier, ont annoncé ce vendredi les échevins de la Ville de Bruxelles Delphine Houba, Arnaud Pinxteren et Bart Dhondt. Cela représente une augmentation de 14% par rapport à l’édition 2018, qui avait accueilli près de 2,97 millions de personnes.

Le public comptait cette année 2,26 millions de Belges, dont 1,36 million de Bruxellois, et 1,12 million d’internationaux. La Xmas Party du 19 décembre sur la Grand-place a, elle, attiré 5.000 spectateurs. La patinoire a établi un nouveau record de 20% supérieur au précédent, avec pas moins de 60.000 personnes sur la glace. Les 400 ans du Manneken-Pis, invité d’honneur de cette édition des Plaisirs d’Hiver, ont été marqués par une grande chasse au trésor via une application de géolocalisation qui a rencontré les faveurs de 1.625 participants.

Installé pour la première fois sur la place De Brouckère, le Baby Corner a séduit plusieurs centaines de familles, qui ont pu changer et nourrir leur bébé dans de bonnes conditions.

The Dome

Au total, 230 commerçants ont animé le marché de Noël. The Dome, l’installation immersive phare sur la place de la Monnaie, a proposé une expérience à 360°. Deux vidéo-mappings ont en outre mis en valeur la façade de l’église Sainte-Catherine et celle du Viage. Par ailleurs, Brussels by Lights a fait resplendir 131 artères et places de la Ville. L’oeuvre lumineuse Submergence a également attiré de nombreux curieux au pied du Mont des Arts.

La page Facebook et le compte Instagram des Plaisirs d’hiver ont respectivement enregistré une progression de 9,83% et de 27,66%. De plus, 242.189 visiteurs uniques ont surfé sur le site internet, ce qui représente une augmentation de 36%.

Le secteur hôtelier a pour sa part enregistré un taux d’occupation de 72% pour le mois de décembre, avec un pic à 92% et 96% pour les hôtels de la zone Grand-Place pour la nuit du Nouvel An. Le feu d’artifice au Heysel a, lui, attiré 65.300 personnes, dont 16.000 Bruxellois et 55% de Belges.