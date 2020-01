ATP Cup: Goffin fait chuter Nadal pour la première fois… depuis 2004

David Goffin (ATP 11) s’est imposé face au N.1 mondial ce vendredi lors des quarts de finale de l’ATP Cup. La Belgique revient ainsi à égalité avant le double décisif.

C’est un superbe exploit que David Goffin (ATP 11) vient de signer à Sydney. En quarts de finale de l’ATP Cup, le Liégeois s’est offert le scalp du N.1 mondial, Rafael Nadal. Au terme de deux sets de haute facture, le N.1 belge s’est imposé 6-4, 7-6 (7/3), en convertissant sa première balle de match sur un ace.

«J’étais confiant, et bien dans le match, a expliqué David Goffin au micro du stade. Je suis resté sérieux jusqu’au bout, et j’ai bien géré le tie-break. Rafael aime dicter le tempo, le but était de résister, et de lui répondre. Il a parfois eu du mal à trouver les solutions, je devais rester proche de la ligne (de fond) et être agressif, aller de l’avant. Les conditions de jeu n’étaient pas faciles, mes chaussures étaient trempées tellement il faisait chaud. En ligne de fond, il y avait de l’eau un peu partout.»

Pour mieux évaluer la performance de David Goffin, il suffit de citer une statistique: le Majorquin restait sur 32 victoires consécutives en simple sous le maillot de l’équipe d’Espagne (29 en Coupe Davis et 3 lors de cet ATP Cup). Sa dernière défaite remontait… à 2004!

C’est aussi la deuxième fois en 6 confrontations que David Goffin, coaché par Steve Darcis et Thomas Johansson ce vendredi, s’impose face à l’ogre de Manacor. Son unique victoire jusqu’à ce matin avait été conquise au Masters 2017.

Désormais, la Belgique et l’Espagne en sont à 1 victoire partout, avant le double décisif.