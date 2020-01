ATP Cup: la Serbie se fait peur mais file en demies

Novak Djokovic a perdu le premier set et dû batailler jusqu’au bout pour écarter Denis Shapovalov et qualifier la Serbie pour les demi-finales de l’ATP Cup, vendredi à Sydney en Australie, en remportant le 2e simple. Les Serbes ont finalement remporté la rencontre 3-0.

Le N.2 mondial a souffert dans la moiteur contre le jeune Canadien de 20 ans, 14e à l’ATP, pour s’imposer 4-6, 6-1, 7-6 (7/4) au terme d’une rencontre qui aura duré 2h40.

«C’est le match le plus serré que j’aie jamais joué contre Denis. C’était si serré que ça aurait pu se terminer différemment sans problème», a lâché Djokovic.

Tout le contraire de son coéquipier Dusan Lajovic (ATP 34), qui avait auparavant étrillé Felix Auger-Aliassime (ATP 21) 6-4, 6-2 après moins de 1h40 de jeu.

Le double composé de Nikola Cacic et Viktor Troicki a ensuite battu, pour l’honneur, les Canadiens Peter Polansky et Adil Shamasin 6-3 et 6-2 en 58 minutes.

Les Serbes affronteront en demi-finales la Russie de Daniil Medvedev (ATP 5) et Karen Khachanov (ATP 17), invaincus dans la compétition par équipes et vainqueurs de l’Argentine 3-0 en quarts.

Le dernier quart de finale oppose ce vendredi l’Espagne et la Belgique. Jeudi, l’Australie avait éliminé la Grande-Bretagne 2-1 et obtenu sa place dans le dernier carré où elle attend Nadal et ses compatriotes ou Goffin and Co.