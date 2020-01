Namur n'a pas abandonné toute ambition pour la seconde partie de saison, malgré des résultats en dents de scie.

On l'a appris ce jeudi soir, dans le cadre du match de coupe de Belgique contre les Ladies Charleroi: Namur vient de transférer Klaudia Perisa, une Croate de 23 ans du club turc de Kayseri. C'est une poste 3. Elle arrive samedi.

