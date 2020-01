Crash d’un Boeing à Téhéran: selon Justin Trudeau, l’avion a été «abattu par un missile iranien»

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a annoncé jeudi que plusieurs sources de renseignement, y compris canadiennes, indiquent que le Boeing 737 qui s’est écrasé mercredi près de Téhéran a été «abattu par un missile iranien sol-air».

«Nous avons des informations de sources multiples, notamment de nos alliés et de nos propres services» qui «indiquent que l’avion a été abattu par un missile sol-air iranien. Ce n’était peut-être pas intentionnel», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Canadian Prime Minister Justin Trudeau says a passenger plane that came down in Tehran was shot down by an Iranian surface-to-air missile.



