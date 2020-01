ECA construira à Ostende son usine de drones navals de déminage

L'entreprise française ECA Group, qui a obtenu l'an dernier le contrat de fourniture des douze chasseurs de mines pour les marines belge et néerlandaise en coopération avec son compatriote Naval Group, va bâtir une usine de 5.000 m2 à Ostende pour y construire les drones de surface et sous-marins destinés à équiper ces navires de nouvelle génération, a annoncé jeudi le directeur général d'ECA Robotics Belgim, Steven Luys.

L'entreprise française ECA Group, qui a obtenu l'an dernier le contrat de fourniture des 12 chasseurs de mines pour les marines belge et néerlandaise en coopération avec son compatriote Naval Group, a choisi le port d'Ostende pour installer sa nouvelle usine de drones de surface et sous-marins. Les drones déminent en autonomie et sont contrôlés à distance par le navire mère.

"ECA Group, expert en robotique, systèmes automatisés, simulation et procédés industriels, implantera sa nouvelle usine dans le port d'Ostende", a indiqué l'entreprise dans un bref communiqué.

Elle y construira les futurs systèmes de drones pour les marines belge et néerlandaise dans le cadre du contrat pour la fourniture de douze navires de lutte contre les mines de nouvelle génération attribué en mars dernier au consortium composé de Naval Group et d'ECA Robotics pour un montant total d'environ 2,2 milliards d'euros.

L'installation de cette usine fait partie des retombées économiques promises par les deux industriels vainqueurs de la compétition, par le biais de leur co-entreprise de droit belge, Belgium Naval & Robotics (BNR), à la Belgique dans le cadre de ce programme. Baptisé "Common Replacement of the Mine Counter Measure Capability" (MCMC), il est mené par la Belgique au profit des deux marines.

Équipés au total d'une centaine de "tools" (drones), constituant une dizaine de systèmes, six navires sont destinés à la marine belge, les autres à son homologue néerlandaise.

Ce contrat devrait générer 350 emplois par an en moyenne dans les trois Régions, selon BNR.

La livraison du premier bâtiment, destiné à la Belgique, est attendue en mai 2024.