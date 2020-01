TC Charleroi - Un an de prison avec sursis pour le partage de plus de 150 fichiers pédopornographiques

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné jeudi un homme à un an de prison, assorti d'un sursis probatoire de 5 ans, pour le partage de plus de 150 fichiers pédopornographiques. Le prévenu avait téléchargé puis partagé ces fichiers afin d'accéder plus rapidement à des séries. Le ministère public avait requis une peine de 12 mois de prison ferme à son encontre.

Entre juillet et août 2016, l'homme avait volontairement emmagasiné une centaine de fichiers pédopornographiques pour télécharger sa série préférée. "Avec ce logiciel, plus on partage des fichiers recherchés sur internet, plus on a la possibilité de télécharger rapidement nos propres fichiers", a-t-il expliqué.

"J'ai commis une grave erreur et je m'en rends compte", s'est-il excusé à l'audience, jurant n'avoir jamais eu la volonté de consulter ce genre de fichiers.

Le ministère public avait requis une peine de 12 mois de prison ferme. Un rapport d'expertise conseillait la mise en place d'un suivi psychologique pour les déviances sexuelles.

La défense avait pour sa part plaidé une peine de travail autonome. Selon Me Carine Beghain, son client "sétait mis des œillères. C'est seulement quand la police a débarqué chez lui qu'il s'est rendu compte de son erreur." Le prévenu était inconnu de la justice avant ces faits.