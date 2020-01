Taverne au pub, la Premier League par la petite lucarne: duel de supers-héros entre Klopp et Mourinho

Bruno Taverne, M. Foot anglais de VOOSport, nous livre son regard sur la Premier League.

Héros des temps modernes, le rôle de manager à la sauce anglaise ne connait pas la crise. Mais il est difficile de rester longtemps au sommet de la vague.

Un super-héros ne peut jamais se contenter d’une mission ratée. Le petit peuple ne le lui pardonnerait tout simplement pas.

Les Comics américains nous ont offert ces quatre-vingt dernières années des héros en tout genre. Vêtus de capes, de boucliers, d’un marteau géant ou de baguettes magiques, ils déclenchent à chacun de leur geste une victoire héroïque sur l’adversaire.

Les Anglais prennent la relève aujourd’hui: ils ont de l’imagination à revendre.

Mourinho, le Special One. Photo News José Mourinho a longtemps tenu le rôle du Special One dans cette bande dessinée. Sans capes ni gadgets sophistiqués, il est néanmoins doté d’une langue acide et virevoltante qui anime toutes les conférences de presse auxquelles il participe. D’un seul mot ou d’un simple geste, il vous ballade d’une galaxie à l’autre. Vous le croyez perdu au fond d’un puits, et il jaillit avec un nouveau trophée. Pour la Premier League cet homme est une légende même si plus personne ne s’intéresse encore vraiment à son football. Le jeu de la gagne ne suffit plus; il faut de l’entertainment!

Son aura de coach semble pâlir un peu, mais il est rentré dans l’imaginaire collectif pour ses victoires passées. Il n’a sauvé personne, mais il a soulevé des Coupes.

Qu’il soit pardonné.

Un seul être, issu des profondeurs d’un vieux territoire mérovingien, pouvait détrôner un héro sorti de La Masia avec un bouclier en or.

Klopp et Liverpool écrasent tout sur leur passage. Photo News Guardiola s’est trouvé un adversaire à sa taille. Son nom, Klopp, résonne comme un coup de marteau!

Il a fracassé 2019 et tous ses obsctacles. Un seul sourire de Thor plonge l’adversaire dans le chaos. Son éclat déchire les nuages et fait tomber la neige.

Même au Qatar les crampons adverses gèlent. 37 matches sans défaite, 101 points pris. C’est une année spectaculaire. Il y a des récompenses collectives et individuelles aussi. Sadio Mane vient d’être élu joueur africain de l’année. D’autres suivront…

Liverpool peut se déposer en FA Cup avec une équipe de gamins et éliminer Everton au grand complet. Carlo Ancelotti n’a pas tout compris, et il s’est évanoui dans la nature après la rencontre. Certains prétendent que sa baguette magique est restée à Naples avec Dries Mertens.

Un héros a besoin de tous ses outils pour sauver le monde ou, à tout le moins, la planète Foot.

Ce week-end, Klopp affronte Mourinho sur ses terres. Quelques blessures chez les Reds, mais sans doute de plus lourdes absences pour les Spurs. Harry Kane et Moussa Sissoko suivront les débats depuis les loges.

Mais Jurgen Klopp n’oubliera pas que c’est la Magie de Mourinho qui fit glisser Steven Gerrard dans un sprint final désastreux pour Liverpool.

Et Mourinho lui rappellera qu’au temps de sa splendeur, avec Chelsea, il connut 40 rencontres sans connaître la défaite (106 points).

Arsene Wenger, le surfeur d’argent, rit sous cape à la lecture de ces chiffres.

Pour lui, c’est une saison complète sans défaite (2003-04) pour un total de 49 rencontres sans mordre la poussière. C’était l’époque des Invinsibles et le peuple vivait heureux dans le giron d’Highbury.

Les temps changent mais les «Galactiques» ont encore de beaux jours à vivre.